車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 BB倒地遭巴士撞傷送院

荃灣發生巴士撞嬰兒車驚險意外。今日（31日）下午1時58分，一輛巴士沿沙咀道行駛，當駛至近大鴻輝中心對開時，一部嬰兒車突然滑出馬路並向前傾倒，車上一名嬰兒跌在地上，被巴士撞到。幸巴士即時煞停，未有將嬰兒捲入車底。嬰兒手腳擦傷，清醒被送往仁濟醫院治理。

網上流出事發車Cam片，片段顯示當時一對男女帶着嬰兒車上的嬰兒在巴士站候車，惟女方正在玩手機，並沒有捉緊前方的嬰兒車；而男子亦正望向後方，沒有留意嬰兒。未料嬰兒車突然溜前滑出馬路，嬰兒由嬰兒車跌出倒地。剛巧一輛巴士駛至撞到嬰兒，車長立即扭軚並停車，幸沒將嬰兒捲入車底。

網民紛紛留言批評涉事父母，「BB老母玩手機」、「點做人老母㗎」、「E家好多做人哋媽媽，個個睇住手機，唔睇好自己小朋友」；又形容「嚇到個心離一離」、「就算B冇事，都嚇死個司機」。