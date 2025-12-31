上水生果店遇口罩快閃賊 「錢兜藏機關」幸保不失 店主：臨近歲晚要警惕

上水龍琛路一間生果店近日險遭賊人光顧，一名戴口罩男子趁店員忙於搬貨之際，企圖伸手偷取掛在高處錢兜內的鈔票，所幸店主早有防備，設有「機關」，令賊人無功而返。店主相信對方是慣犯，希望公開片段能警惕同業，防範歲晚盜竊。

事發於本周日（28日）早上約8時08分。根據店方公開的閉路電視片段顯示，一名身穿深色上衣、淺色長褲並戴上口罩的男子，經過生果店門外時不斷留意店內情況。大約20秒左右，當店員轉身入內搬貨、店面無人之際，口罩男從近處折返，快步行向生果店，並老練地拉下懸掛在門口的紅色膠錢兜，企圖抓走裡面的鈔票。當時街上有其他路人，口罩男可謂膽大包天。

然而，生果店早前為了防盜，特意用夾子夾住兜內的鈔票，再用繩索將夾子固定在錢兜手柄上。賊人伸手一抓卻發現鈔票被繩索絆住，無法迅速取走。此時，店內人員發現異樣，賊人見狀隨即棄手，慌忙逃離現場。

店主黎先生接受媒體訪問表示，被盯上的錢兜內當時放有約一至兩千元的散紙，包括十元、二十元及五十元面額。他形容該名男子年約30歲，動作純熟，顯然曾多次到場踩點觀察。

店方事後已將片段上載至社交平台，並表示已經報案處理，希望能將賊人繩之於法。黎先生強調，臨近歲晚，不少店舖生意繁忙且現金往來較多，呼籲其他商戶加強警覺，避免成為賊人的目標。