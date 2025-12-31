Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友

突發
更新時間：00:26 2025-12-31 HKT
發佈時間：00:26 2025-12-31 HKT

牛頭角樂華南邨周二（30日）晚揭發命案，一名35歲姓譚本地女子疑遇害死亡。警方周三凌晨交代案情，指29日晚上9時40分接獲女死者67歲母親報案，指女兒離開秀茂坪住所後便告失蹤，經調查後，警方連同消防於30日凌晨前往女死者男友的牛頭角樂華南邨喜華樓公屋單位，破門入屋調查，最終在床架內發現女死者遺體。案件現列謀殺，警方正追緝其拍拖約半年的非華裔男友。

涉案單位斷電 屍體被包裹收藏隱閉  

東九龍總區刑事部署理高級警司黃奕隆表示，由於譚女有自殺傾向，警方接獲其母報案後，將案件列高危失蹤人士處理，並到譚女男友的公屋單位調查；而涉案公屋單位200多呎，屬開放式單位，沒有房間間隔，屋內只有簡單梳化和床等傢具，而當時單位內並無電力供應，擺設凌亂，但無打鬥痕迹。

相關新聞：警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子

雖然第一次搜查並無發現，但經警方翻查大量閉路電視，發現女子一直沒有離開過大廈，覺得可疑，於是再在單位內進行仔細搜查，最終發現女死者的遺體被藏於床褥與床架之間，而且被緊緊包裹著，收藏隱閉。

東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵稱，死者被發現時身體完整，但頭部有多處由硬物造成傷口，雙手、雙腳和身上亦有瘀傷，法醫相信死亡時間大約在29日早上，死因有待剖屍確定。

有人清洗血迹滅證  單位料案發第一現場

涉案單位推斷是案發第一現場，但由於現場沒有打鬥痕迹和血迹，警方相信，有人曾處理過現場，包括清理血迹、證物及兇器。警方亦在大廈樓層及垃圾房內，找到死者的身份證明文件，以及懷疑與案件有關衣物。警方現銷定一名持香港身份證非華裔男子，即女死者的男友，相信他與案件有關。警方正追查其行兇動機。

周二晚上多名警察到場調查。
周二晚上多名警察到場調查。

 

女死者疑與男友情海翻波遇害 案件列謀殺

據了解，死者與其男朋友拍拖約六個月。於本月28日，死者告知母親，會到男朋友的住所收拾自己的財物並指會在收拾後返回家中。但至29日清晨5時30分，其母準備外出上班時發現女兒仍未返回家中，於是嘗試聯絡女兒，但沒有獲得回覆，遂擔心其安全，於是報案。

接獲報案後，警方前往女死者男朋友的住所後爆門進屋搜查，最終發現死者的屍體於床下，而單位內沒有其他人。案件列為謀殺，暫交由東九龍總區重案組第二隊負責調查。

相關新聞：牛頭角命案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞

記者現場所見，大批警員昨日（30日）到樂華南邨調查，其間封鎖喜華樓對出，又多次進出垃圾房，重點搜查了兩個大型垃圾桶；鑑證科亦派出「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」到場進行檢測工作。現場消息指，涉案男子在案發後已潛逃東南亞國家。

早前消息稱，35歲女事主早前與30多歲的男友感情亮起紅燈鬧分手，其後到男友位於牛頭角樂華南邨的寓所執拾個人物品，惟她徹夜未歸，家人亦未能與她聯絡，於是報警求助。警方到事主男友的寓所調查，發現多隻寵物被殺害，其後經深入調查，發現事主倒卧油壓床內，當場證實不治。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角命案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
4小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
6小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
9小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
8小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
12小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
5小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
10小時前
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
影視圈
11小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
6小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前