牛頭角命案｜警方：女死者頭有多處硬物挫傷 疑兇為拍拖半年非華裔男友

牛頭角樂華南邨周二（30日）晚揭發命案，一名35歲女子本地疑遇害死亡，警方周三凌晨交代案情，指在秀茂坪樂華南邨喜華樓的無電力單位發現35歲姓譚女死者，正追緝其拍拖約半年的非華裔男友。

警方稱，日前接獲女死者67歲姓馮母親報案，指35歲女兒離開住所後失蹤，經調查後，相信女子到男友樂華南邨的單位，連同消防破門入屋，上址單位無電力供應，擺設凌亂，無打鬥痕迹。但經警方翻查閉路電視，發現女子沒有離開過單位，故再到單位搜查，至30日發現女子屍體被包裹著，被藏屍床架內。

警方稱，死者頭部有多處由硬物造成傷勢，詳細死因有待剖屍結果。相信有人處理現場，包括清理血迹及兇器，現銷定一名持香港身份證非華裔男友。兇手動機仍待調查。

據了解死者與其男朋友拍拖約六個月。於本月28日凌晨，死者告知母親，會到男朋友的住所收拾自己的財物並指會在收拾後返回家中。但至清晨5時30分，其母準備外出上班時發現女兒仍未返回家中，於是嘗試聯絡女兒，但沒有獲得回覆，遂擔心其安全，於是在29日凌晨報案。

接獲報案後，警方前往女死者男朋友的住所後爆門進屋搜查，最終發現死者的屍體於床下，而單位內沒有其他人。案件列為謀殺，暫交由東九龍總區重案組第二隊負責調查。

大批警員昨日（30日）到樂華南邨調查，其間封鎖喜華樓對出，又多次進出垃圾房，鑑證科亦派出「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」到場進行檢測工作。現場消息指，涉案男子在案發後已潛逃東南亞國家。

早前消息稱，事主為一名35歲女子，早前與30多歲的男友感情亮起紅燈鬧分手，其後到男友位於牛頭角樂華南邨的寓所執拾個人物品，惟她徹夜未歸，家人亦未能與她聯絡，於是報警求助。警方到事主男友的寓所調查，發現多隻寵物被殺害，其後經深入調查，發現事主倒卧油壓床內，當場證實不治。