咖啡粉包裝作掩飾 行李藏231萬元K仔 馬來西亞抵港26歲男被捕

海關周日（28日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲約4.6公斤懷疑氯胺酮，估計市值約231萬元。

海關指，一名26歲的男旅客昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現該批藏於咖啡粉包裝袋內的懷疑氯胺酮，該名人士隨即被捕。

被捕人士已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（31日）在西九龍裁判法院提堂。

海關指，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關稱，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。