深水埗毒品快餐車倒後撞警車 警一度擎槍 兩男女被捕 檢依托咪酯
更新時間：17:56 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:56 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:56 2025-12-29 HKT
今（29日）午4時44分，一輛西九龍衝鋒隊警車發現一輛私家車形跡可疑，尾隨伺機截查，私家車駛近南昌街燈口依燈號停車，警員決定「收網」落車調查。
豈料，私家車突然高速倒後，撞到警車左邊車尾身，私家車橫亘路中，司機跳車逃走，警員一度擎槍制止，最終在通州街公園擒獲涉事司機，車上女乘客亦被捕，被捕男女均年約二十多歲。警員事後在車上發現數十粒「依托咪酯，俗稱太空油」，相信涉事私家車為毒品快餐車。
運輸署公布，因突發事件，通州街(往油麻地方向)介乎桂林街與南昌街之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
30分鐘前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT