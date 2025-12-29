深水埗毒品快餐車倒後撞警車 警一度擎槍 兩男女被捕 檢依托咪酯

今（29日）午4時44分，一輛西九龍衝鋒隊警車發現一輛私家車形跡可疑，尾隨伺機截查，私家車駛近南昌街燈口依燈號停車，警員決定「收網」落車調查。

豈料，私家車突然高速倒後，撞到警車左邊車尾身，私家車橫亘路中，司機跳車逃走，警員一度擎槍制止，最終在通州街公園擒獲涉事司機，車上女乘客亦被捕，被捕男女均年約二十多歲。警員事後在車上發現數十粒「依托咪酯，俗稱太空油」，相信涉事私家車為毒品快餐車。

運輸署公布，因突發事件，通州街(往油麻地方向)介乎桂林街與南昌街之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。