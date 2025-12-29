深水埗毒品快餐車倒後撞警車 警一度擎槍拘兩男女 檢依托咪酯

西九龍衝鋒隊今日（29日）下午在深水埗偵緝毒品快餐車時，遇上驚險場面。警員發現可疑私家車跟蹤，收網截查之際，司機竟倒後撞向警車企圖逃走，最終失控橫亙路中。車上一對20餘歲男女棄車逃竄，警員追捕期間一度擎槍，最終擒獲兩人，並在車內檢獲數十粒懷疑「依托咪酯」毒品。

事發於今日下午4時許，西九龍衝鋒隊警車巡邏期間， 在深水埗發現一部私家車形跡可疑，遂尾隨伺機截查。至通州街及南昌街交界燈位時，警員決定「收網」落車截查。

豈料，私家車突然高速倒後，試圖避開前車逃走，期間撞及警車，因而失控橫亘路中，司機乘客遂棄車逃走。其中，女乘客當場被捕，至於男司機則在通州街公園一帶被擒獲。據悉，追截過程中有警員一度擎槍。

被捕男女均年約20多歲。警員事後在車上發現數十粒「依托咪酯」，懷疑涉事私家車為毒品快餐車。目前案件仍在調查，警方現場蒐證期間，通州街往油麻地方向介乎桂林街與南昌街之間的全線封閉，交通繁忙。