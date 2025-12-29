葵涌男警遭貨櫃車撞倒 手腳擦傷送院
更新時間：15:39 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:39 2025-12-29 HKT
發佈時間：15:39 2025-12-29 HKT
葵涌貨櫃碼頭南路63號附近一停車場出口，今日（12月29日）下午2時許，一部貨櫃車駛出道路之際，意外撞到路邊一名男警員。意外後男警員倒地手腳擦傷，仍有意識，救護員到場後將他送院治理。意外原因仍在調查。
最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
2025-12-28 00:01 HKT
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
2025-12-27 18:38 HKT