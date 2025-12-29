有片│大埔貨車撞飛拖車司機 倒臥行車線上大腿骨折

大埔發生交通意外。今(29日)下午1時42分，一部貨車沿吐露港公路往上水方向，駛至近白鷺湖對開時，撞倒一名站在行車線上的拖車司機，司機捱撞倒臥馬路上，大腿骨折，幸仍然清醒。途經司機報警求助，救護員接報到場將他送院治理，涉事司機則在場協查。

據了解，當時拖車司機在吐露港公路路肩處理一部壞車，疑行出路肩站在慢線邊緣，一部密斗貨車駛至收掣不及，撞倒該名拖車司機，司機當場倒地。

運輸署宣布，因交通意外，吐露港公路(往上水方向)近大埔滘的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。