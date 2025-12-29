珍惜生命│長沙灣15歲少女住所上吊 昏迷送院

今（29日）中午12時許，一名15歲女子在長沙灣英華街6號過渡性房屋上吊，管理處職員報警，救護員到場時事主已沒呼吸脈搏，一邊心外壓、一邊送院急救，警方正調查其尋死原因。

防止自殺求助熱線：



「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk