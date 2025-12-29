珍惜生命│1小時2宗墮樓 2男當場不治 其中1人為失蹤者
更新時間：11:00 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-29 HKT
今（29日）早上一小時內發生兩宗墮樓案，兩男子當場不治。早上9時15分，沙田水泉澳邨城泉樓，保安報案指一名男子由高處墮下，倒臥一樓平台，救護員接報到場，經檢驗後證實男事主當場氣絕身亡，警方圍封現場，經調查後相信事主從上址天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
死者姓何（38歲），他於前日(27日)上午離開其位於大圍文禮路的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。而香港守望者服務團亦在社交平台發帖，呼籲市民提供資料。該服務團原打算今早尋人，惜已傳來噩耗。據悉，事主有情緒病及受工作問題困擾。
此外，早上8時15分，屯門新墟青山公路 - 新墟段11-17號嘉華大廈，一名男子報案指其29歲姓林胞兄由單位墮下，倒臥平台，昏迷不醒，救護員接報到場，證實林男當場不治。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
