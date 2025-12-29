珍惜生命│1小時2宗墮樓 2男當場不治

今（29日）早上一小時內發生兩宗墮樓案，兩男子當場不治。早上9時15分，沙田水泉澳邨城泉樓，保安報案指一名男子由高處墮下，倒臥一樓平台，救護員接報到場，經檢驗後證實男事主當場氣絕身亡，警方圍封現場調查其墮樓原因。

據悉，死者姓何（38歲），香港守望者服務團曾在社交平台發帖，指何男在前日(27日)早上於大圍附近出現後失蹤，呼籲市民提供資料。

此外，早上8時15分，屯門新墟青山公路 - 新墟段11-17號嘉華大廈，一名男子報案指其年約30歲胞兄由高處墮下，倒臥平台，昏迷不醒，救護員接報到場，證實男事主當場不治。警方正調查其墮樓原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk