耆樂警訊舉辦康體日 為老友記提供免費中醫諮詢 大跳防跌健康操

「耆樂警訊康體日」今日（28日）於太子警察遊樂會舉行，為響應上月舉辦的第十五屆全國運動會，「耆樂警訊康體日」今年特別以運動會為主題，鼓勵長者恆常參與體育活動，以建立健康的生活模式。現場亦為長者提供免費中醫諮詢服務，傳達對長者社群的關愛，吸引來自22個警區超過300名耆樂警訊會員參加。

主持開展禮的主禮嘉賓包括公共關係部總警司暨耆樂警訊中央諮詢委員會副主席林詩韻、耆樂警訊中央諮詢委員會委員暨南方醫科大學香港校友會會長胡永祥博士、委員伍燕梅、梁振志及吳守基。

水警總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席吳卓衡於活動開展禮致歡迎辭，他感謝中央諮詢委員會委員、南方醫科大學香港校友會及南方中西醫結合學會的中醫師和推拿師、白理義之光義工團和V梯隊的義工、各警區人員及耆樂警訊會員一直的支持。

今日活動內容眾多，包括40多名中醫師和推拿師提供免費中醫內科和骨科諮詢服務；耆樂警訊中央諮詢委員會委員許世全教授及「2025年度耆樂大使」Hey Brother帶領全場進行「長者平衡防跌健康操」；衞生署職員主持有關情緒管理的講座，此外場內並設有虛擬實境遊戲讓長者透過體感技術進行有趣的體育活動，以及以國家安全為主題的互動攤位，加深長者對國家安全的認識。