馬鞍山的士疑衝紅燈 撞斃哥基犬後不顧而去 有心人懸紅尋片緝兇

一隻4歲大的哥基犬昨日（27日）清晨在馬鞍山隨主人過馬路時，遭一輛衝紅燈的的士撞到並輾過，當場身亡。有市民在社交平台發文講述事發經過，指涉事的士事後不顧而去，狗主亦就事件報警，現懸紅3000元希望有車CAM拍到事發經過，將兇徒繩之於法。

根據網上帖文所示，事件發生於昨日清晨6時20分左右，當時一名男子帶同自己飼養的4歲大哥基犬到馬鞍山恆泰路散步，當時狗主未有為狗狗上繩，其間至迴旋處出口附近過馬路時，有一輛市區的士衝紅燈，並將狗狗撞到及輾過。狗狗慘被撞飛數米，而在後方的狗主更幾乎被撞到，「着住衫衫都甩埋，狗狗肚子上和下半身有明顯輪軚印」。的士其後未有停車，反而繼續行駛，不顧而去。

發帖者指狗狗捱撞後當場死亡，又指狗狗平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，根本不會亂行，故懸紅3000元希望有人提供影片緝拿兇徒，「希望有人望到事發經過，可以畀衝燈嗰個的士受到懲罰，唔好再害到其他人」。

警方表示，昨日清晨6時32分，接獲一名65歲姓周男子報案，指其4歲哥基犬在恆輝街近欣安邨被一輛的士撞倒，的士其後不顧而去，案件列作「交通意外無人受傷—車輛不顧而去」處理。