珍惜生命│青馬大橋男子跨欄墮海 往機場方向慢線封閉

今（27日）早上11時51分，青馬大橋往汲水門大橋方向，一名男子跨出欄杆，危站橋邊，途經司機見狀報警求助。救援人員趕抵現場，惟男子最終墮海，消防船其後將他救起，送院搶救。

現場消息稱，男事主乘坐的士，到達青馬大橋後報稱不適作嘔要落車，自行落車後跨出欄杆，其後躍下墮海。

運輸署宣布，因突發事件，青嶼幹線（青馬大橋）（往機場方向） 的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk