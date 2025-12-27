珍惜生命│青馬大橋男子跨欄墮海 往機場方向慢線封閉
更新時間：12:36 2025-12-27 HKT
發佈時間：12:36 2025-12-27 HKT
發佈時間：12:36 2025-12-27 HKT
今（27日）早上11時51分，青馬大橋往汲水門大橋方向，一名男子跨出欄杆，危站橋邊，途經司機見狀報警求助。救援人員趕抵現場，惟男子最終墮海，消防船其後將他救起，送院搶救。
現場消息稱，男事主乘坐的士，到達青馬大橋後報稱不適作嘔要落車，自行落車後跨出欄杆，其後躍下墮海。
運輸署宣布，因突發事件，青嶼幹線（青馬大橋）（往機場方向） 的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
2025-12-26 12:06 HKT
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT