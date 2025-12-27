尖沙咀男攝影師非禮19歲私影女Model 兩人揭藏太空油煙彈大麻 雙雙被捕

尖沙咀漆咸道南發生一宗罕見的「案中案」。一名35歲男子涉嫌在室內場所非禮一名19歲少女，警方接報到場調查期間，不但於男方身上搜出大麻，更在受害少女身上檢獲懷疑含有「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙彈，結果涉嫌非禮的男子與報稱受害的少女雙雙被捕，一同被帶署扣查。消息指，少女為一名私影模特兒，而被捕男子則為攝影師。

事發於昨日（26日）下午4時許，警方接獲一名人士報案，指其19歲女性朋友在漆咸道南一室內位置懷疑被一名男子非禮。油尖警區派員趕赴現場，迅速截獲涉案的35歲男子。警員在搜查期間，於該名男子身上檢獲約0.8克懷疑大麻。正當調查繼續進行時，人員在19歲受害少女身上亦有所發現，搜出一粒懷疑含有「依托咪酯」的電子煙彈。行動中檢獲的毒品及煙彈總值約400元。

經初步調查，該名35歲男子涉嫌非禮及管治危險藥物（藏毒）被捕；而報稱受害的19歲女子，則因涉嫌管有第一部毒藥被捕，兩人現正被扣留調查，案件目前交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

消息指，少女為一名私影模特兒，早前她於網上見到男子發文，指自己是一名攝影師，希望招攬模特兒進行私影。由於少女感興趣，於是應邀到漆咸道南一單位內進行私影活動，其間她被對方非禮，於是致電朋友求救。警方到場調查，在房間內發現大麻及含有「依托咪酯」的電子煙彈，於是將二人拘捕。