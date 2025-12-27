機場停機坪輕貨撞拖拉機 5人受傷送院

赤鱲角香港國際機場發生交通意外。本周五（26日）晚上10時許，機場禁區內一輛車輛在跑道南路東停機坪行駛期間，疑因失控撞向一輛電動拖拉機。意外中至少有5名人員受傷，幸全部傷者均受輕傷，主要為手腳擦傷，且保持清醒。

救護人員接報趕抵現場，為傷者進行初步包紮後，分別將他們送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院接受進一步治理。據悉傷者包括4男1女，其中4人送北大嶼山醫院，1人送瑪嘉烈醫院。

受意外影響，現場交通一度受阻。機管局人員隨後派員到場協助處理，警方現正就意外的具體原因，包括是否涉及人為疏忽或機件故障展開深入調查。