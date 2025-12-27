機場停機坪輕貨撞拖拉機 5人受傷送院
更新時間：00:03 2025-12-27 HKT
發佈時間：00:03 2025-12-27 HKT
發佈時間：00:03 2025-12-27 HKT
赤鱲角香港國際機場發生交通意外。本周五（26日）晚上10時許，機場禁區內一輛車輛在跑道南路東停機坪行駛期間，疑因失控撞向一輛電動拖拉機。意外中至少有5名人員受傷，幸全部傷者均受輕傷，主要為手腳擦傷，且保持清醒。
救護人員接報趕抵現場，為傷者進行初步包紮後，分別將他們送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院接受進一步治理。據悉傷者包括4男1女，其中4人送北大嶼山醫院，1人送瑪嘉烈醫院。
受意外影響，現場交通一度受阻。機管局人員隨後派員到場協助處理，警方現正就意外的具體原因，包括是否涉及人為疏忽或機件故障展開深入調查。
最Hit
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
2025-12-25 14:33 HKT
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
2025-12-25 10:00 HKT
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
2025-12-25 15:50 HKT
宏福苑五級火｜消防6工協會嚴厲譴責「冼國林」不實言論：侮辱專業、打擊團隊、誤導公眾
2025-12-25 18:38 HKT