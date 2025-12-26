宏福苑五級火一個月｜居民獻花悼念「冀災民走出黑暗」 廣福商場陷寒冬

大埔宏福苑五級火發生至今一個月，無數家庭的命運被改變，有人要入住過渡性房屋重新適應新生活，毗鄰的廣福商場亦失去聖誕氣氛，陷入經營寒冬。另外，當日的滔天巨火，深深印在全港人的腦海內，社會連日沉浸於悲傷氣氛中，有市民專程到現場獻花，希望161名罹難者能夠安息。

市民獻花悼念：希望災民走出黑暗重建光明

《星島頭條》今日（26日）到廣福休憩處了解，見到仍有零星人群趁火災一個月到場獻花，當中有人雙手合十祈禱，亦有人仰望宏福苑頹垣敗瓦，五味雜陳，雙眼通紅。所有到場的市民均希望所有罹難者能夠安息。

市民許女士今日專程偕友到場獻花，她指大火雖事隔一個月，但仍感到傷感，直言「現場睇好震撼，同電視睇好唔同」。她希望世界和平，不要再有天災人禍：「希望災民可以走出黑暗，重建光明」。

有澳門市民也專程來港，到宏福苑外將零食、聖誕禮物等，獻給火災中離世的生命。他表示，自己也有親戚在火災中離世，感嘆「你們本該平安過完這個節日……原本應該普天同慶、闔家團圓的聖誕，就這樣永遠殘缺，再也無法完整」，願罹難者能在天上安息，守護在世親友。

廣福商場商戶嘆冷清 盼有長期減免租金方案

另一邊廂，與宏福苑一街之隔的廣福商場，是不少宏福苑街坊每日活動的地方。到大埔廣福商場了解，商場內往年聖誕節必有的聖誕布置全數缺席，行人寥寥，近半店舖並無營業，場面十分冷清，連以往爆滿的酒樓亦門可羅雀。

有商戶指商場的客源，主要來自廣福邨和宏福苑的居民，惟經歷火災後，多名宏福苑的居民搬離大埔，生意減少一半以上。有商戶近日開始收集簽名，希望領展為廣福商場的租戶可以寬減租金，或提供長期減免租金的方案。

在商場經營雜貨鋪40年的負責人劉先生向記者透露，自從宏福苑居民陸續搬走後，生意額大跌，幸獲領展寬減三成租金，「有得減都好，幫下手」。他指有熟客在火警中喪生，每次想起對方身影都感到傷痛，「有時都會送貨上樓，認得佢哋，知道有人『走咗』，心情都極差，初時心口都痛幾日，好似無咗班朋友咁」。

街市商戶鄭女士亦表示，近年港人開始北上消費，加上宏福苑五級大火後，多名居民陸續搬走，生意額下跌，令情況雪上加霜，「唯有見步行步，睇下租約到期時領展會唔會減租啦，如果唔減真係好難頂，寧願出去打工好過啦起碼有得放假」。

災民仍心力交瘁 網民打氣：一切都會好起來

災後一個月，不少宏福苑居民仍心力交瘁，在大火陰霾下勉強渡過聖誕節。有失去家園的災民在社交平台發文指，雖然自己仍提不起勁過聖誕，但自己仍特意在居住的過渡性房屋內，擺放聖誕樹和燈飾佈置，希望一切都會好起來：「想讓這裏有家的感覺，也希望自己的心能好過一些，至少能過一個開心的聖誕，現在先不想去留的問題，只想好好休息，好好享受這個我一直很喜歡的節日。」

有災民特意在過渡性房屋內，擺放聖誕佈置，希望一切都會好起來。Threads：dorism

另有災民表示，自己從事飲食業，火災後無辦法正常工作要請假，然而對他這一行業來說，請長假與辭職無分別，再者現時的臨時居所與工作場所相距甚遠，只能另覓工作，但屢屢碰壁：「所有嘢都要重新嚟過，呢家唔講咩生唔生活，淨係求生存，我好攰。」

有網民亦在社交平台發文為災民打氣，「一切都會好起來，聖誕快樂」、「唔知道點講會令你好過啲，但希望你心裡面嘅願望慢慢都可以實現」、「非常戥你哋辛苦，一個月嘅忙碌、迷惘、頻撲，應該都身心俱疲。希望嚟緊嘅假期，可以好好休息和享受節日」、「關關難過，關關過；愈過愈順，愈過愈好」。