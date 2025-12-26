東九交通警聖誕一連4日打擊違例行為 拘6男女涉危駕停牌期間駕駛

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於聖誕節前夕（22至25日）在區內展開代號「火炬」的執法行動，打擊危險駕駛及超速行為。行動中，人員拘捕5名本地男子及1名本地女子，年齡介乎25至48歲，涉嫌「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」等。其中一名被捕人現正被拘留調查，其餘5人已獲准保釋候查，須於明年（2026年）一月下旬向警方報到。

警方展開執法行動。



東九龍總區交通部將持續加強執法，打擊非法改裝車輛、超速、危險駕駛及其他交通違例事項。警方提醒駕駛人士，上述嚴重罪行一經定罪，可能面臨監禁及停牌處分。警方會繼續採取執法行動，以維護道路安全，保障市民生命財產，呼籲駕駛者切勿以身試法。