聖誕｜周守仁樞機與陳謳明大主教到懲教署院所 為在囚人士送上祝福

天主教香港教區主教周守仁樞機今日（12月25日）聖誕節，在懲教署副署長（行動及策略發展）梁嘉倫陪同下，到赤柱監獄主持聖誕彌撒，為在囚人士分享信仰哲理及送上聖誕祝福。他亦到監獄醫院探望患病的在囚人士，給予慰問與支持。

此外，香港聖公會大主教陳謳明亦於12月22日到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，向在囚人士傳道及分享宗教信息，並傳遞關懷與祝福。

懲教署強調，凡自願參與的在囚人士，不論是否有宗教信仰，均可透過懲教署專職教士、義務專職教士及其他宗教機構的探訪人士，獲得宗教支援服務。服務範圍包括探訪、教學、輔導、宗教和康樂活動。