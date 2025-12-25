珍惜生命｜水泉澳邨男子工作困擾服藥自殺 妻子發現救一命

今日（25日）早上7時37分，沙田水泉澳邨林泉樓一名男子倒臥於單位的睡床上，不省人事，其妻子發現報警。救援人員接報趕到，發現49歲事主昏迷，連忙將他送往威爾斯親王醫院治理，幸他其後回復清醒。

警方於現場檢獲遺書及一些藥物包裝，經調查後相信事主受工作問題及情緒病困擾，服食安眠藥企圖自殺，案件無可疑。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk