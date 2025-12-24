Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

猜猜我是誰｜19歲青年做跑腿收騙款 呃8長者逾120萬元 難逃天眼落網

突發
更新時間：17:35 2025-12-24 HKT
發佈時間：17:35 2025-12-24 HKT

警方於12月22日接獲一名86歲本地男子報案，指早前接獲聲稱為其兒子的騙徒來電，訛稱犯罪被警察扣查，要繳交港幣3.5萬元保釋。受害人遂按指示，當日在九龍城區將3.5萬元當面交給一名收款青年。受害人與其兒子聯絡後確定受騙，遂報案求助。

西九龍總區情報組經過詳細深入調查，包括情報分析，及翻查銳眼計劃在內的大量閉路電視，鎖定收款青年身份，並發現他同涉深水埗區另外兩宗同類案。至昨日（12月23日），警方在九龍城區將該名19歲男子拘捕，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

九龍城警區經進一步調查，確定該名男子共牽涉各區合共8宗同類案件有關，騙走8名71至93歲長者逾120萬元。被捕人稍後將被落案檢控，案件於12月26日上午在粉嶺裁判法院提堂。案件仍在調查。警方再次呼籲，如收到任何可疑電話，必定要提高警覺及與家人核實。如有疑問，應立刻向警方求助。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
11小時前
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
3小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
7小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
2025-12-23 15:29 HKT
01:33
粵車南下第一滴血！違泊感受地道「牛肉乾」 司機認錯交罰款：兜了很多圈都沒泊位
社會
6小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
1小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
2025-12-23 16:00 HKT