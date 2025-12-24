猜猜我是誰｜19歲青年做跑腿收騙款 呃8長者逾120萬元 難逃天眼落網

警方於12月22日接獲一名86歲本地男子報案，指早前接獲聲稱為其兒子的騙徒來電，訛稱犯罪被警察扣查，要繳交港幣3.5萬元保釋。受害人遂按指示，當日在九龍城區將3.5萬元當面交給一名收款青年。受害人與其兒子聯絡後確定受騙，遂報案求助。

西九龍總區情報組經過詳細深入調查，包括情報分析，及翻查銳眼計劃在內的大量閉路電視，鎖定收款青年身份，並發現他同涉深水埗區另外兩宗同類案。至昨日（12月23日），警方在九龍城區將該名19歲男子拘捕，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

九龍城警區經進一步調查，確定該名男子共牽涉各區合共8宗同類案件有關，騙走8名71至93歲長者逾120萬元。被捕人稍後將被落案檢控，案件於12月26日上午在粉嶺裁判法院提堂。案件仍在調查。警方再次呼籲，如收到任何可疑電話，必定要提高警覺及與家人核實。如有疑問，應立刻向警方求助。