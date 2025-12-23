瑪嘉烈工程揭造假︱據悉警暫拘1人 為「諾和工程」負責人

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程的監測震動儀器的分判商，懷疑呈交偽造證明。據了解，警方就事件拘捕1人，據悉為涉事分判商「諾和工程有限公司」負責人。

醫管局發言人早前表示，瑪嘉烈醫院荔景大樓重建及擴建工程的監測震動儀器校正證明，由總承建商轄下一個分判商諾和工程公司呈交總承建商中鐵建設集團有限公司，再經總承建商呈交醫管局。其後經醫管局核查確認，該校正證明並非由證明書上所列的廣東中正航計量檢測有限公司所發出。醫管局非常重視事件，已主動向警方報案，以及責成工程總承建商嚴肅跟進及徹查事件，並已要求總承建商暫停有關分判商諾和工程公司的工作。醫管局對違反醫院工程合約條款保留一切法律追究權利。

