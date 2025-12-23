聖誕｜機場：所有私家車及輕貨長期泊位爆滿 籲旅客使用公共交通

香港國際機場今日（12月23日）下午3時45分在官網顯示，由於假期人流暢旺，機場所有私家車及輕型客貨車長期停車位已全部泊滿，建議旅客使用公共交通工具前往機場，以免不必要的延誤。

機管局稱，由於假期人流暢旺，香港國際機場四號停車場的長期停車位已經泊滿，旅客請使用公共交通工具前往機場，亦可在機場網頁及「我的航班」應用程式查閲有關最新停車場泊位數目資料。

根據入境處出入境數字，經機場出境的香港居民人次，自上周四（12月18日）起至昨日（12月23日），先後為47,855人次、57,307人次、59,331人次、49,284人次、51,408人次。