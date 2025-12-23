海關再拘內地來港寵物貓走私犯 一個多月內已4宗

香港海關人員昨日（12月22日）在羅湖管制站入境大堂，截查一名58歲抵港男旅客，經檢查後在其背包內，檢獲一隻約值2萬元的非法進口貓，遂拘捕該名男子。案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。

相關報道：星島申訴王 | 放蛇直擊深圳寵物店走私毛孩 公開運送過程標榜2小時到香港

海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁1年。

海關昨日於羅湖檢獲的的非法進口貓。海關圖片

翻查資料起，近一個多月時間海關已偵破多宗走私寵物貓來港案件：

12月19日：海關人員在文錦渡管制站入境大堂，截查一名39歲抵港男旅客，經搜身檢查後發現其身穿衣服的暗袋內藏有一隻幼貓，約值1000元，遂拘捕該名男子。

11月23日：關員在羅湖管制站入境大堂，截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，約值2萬元，遂拘捕該名女子。

11月21日：關員同樣在羅湖管制站入境大堂，截獲一名61歲抵港男旅客，經檢查後在其手提袋內檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓，約值2萬元，關員遂拘捕該名男子。

相關報道：內地現「一日直送」貓狗到港 海關籲切勿光顧：走私不是愛，是虐待

海關曾於社交平台，呼籲市民切勿光顧聲稱可從內地「一日直送」貓狗到港的服務。