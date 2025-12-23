海關再拘內地來港寵物貓走私犯 一個多月內已4宗
更新時間：16:31 2025-12-23 HKT
發佈時間：16:31 2025-12-23 HKT
發佈時間：16:31 2025-12-23 HKT
香港海關人員昨日（12月22日）在羅湖管制站入境大堂，截查一名58歲抵港男旅客，經檢查後在其背包內，檢獲一隻約值2萬元的非法進口貓，遂拘捕該名男子。案件已轉交漁農自然護理署作跟進調查。
相關報道：星島申訴王 | 放蛇直擊深圳寵物店走私毛孩 公開運送過程標榜2小時到香港
海關提醒市民，任何人未領有有效許可證而將動物輸入香港，即屬違法。根據《狂犬病規例》，任何人非法輸入動物、動物屍體或動物產品，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁1年。
翻查資料起，近一個多月時間海關已偵破多宗走私寵物貓來港案件：
12月19日：海關人員在文錦渡管制站入境大堂，截查一名39歲抵港男旅客，經搜身檢查後發現其身穿衣服的暗袋內藏有一隻幼貓，約值1000元，遂拘捕該名男子。
11月23日：關員在羅湖管制站入境大堂，截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓，約值2萬元，遂拘捕該名女子。
11月21日：關員同樣在羅湖管制站入境大堂，截獲一名61歲抵港男旅客，經檢查後在其手提袋內檢獲兩隻懷疑非法進口幼貓，約值2萬元，關員遂拘捕該名男子。
相關報道：內地現「一日直送」貓狗到港 海關籲切勿光顧：走私不是愛，是虐待
最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
2025-12-22 15:31 HKT
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產 開班當導師重新出發 首開腔談困境：於谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
2025-12-22 16:54 HKT
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指1時段極多人
2025-12-22 15:35 HKT