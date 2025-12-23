患心臟病33歲男涉販毒落網 還押期間昏迷送院不治

一名33歲患心臟病男子，本月因販運危險藥物罪而被還押於荔枝角收押所，昨日（12月22日）在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。

懲教署指，該名還押在囚人士患有心臟病，一直需要接受院所醫院及公立醫院治療及跟進。昨晚7時58分，懲教人員發現他於囚倉內昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他急救，並召喚救護車將他送往公立醫院作進一步救治。

他送院後一直昏迷，其後情況轉差，延至昨晚9時34分證實不治。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將死因研訊。