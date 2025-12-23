九龍灣旅巴撞過路女 街坊目睹喝停司機 車尾轆遺血路

九龍灣發生旅遊巴撞途人意外。今日（23日）下午近1時，一輛旅遊巴在福淘街撞倒一名過馬路的女途人，她受傷流血倒地。救援人員接報指女途人被夾困於車底，幸趕到時發現她沒有被困，惟現場遺下大灘血迹。救護員隨即將傷者送院救治。

現場所見，涉事旅遊巴用作接載乘客，來往福陶街的九龍灣港鐵站及牛頭角海濱道83號的寫字樓項目One Bay East。消息稱，當時旅遊巴沿牛頭角道左轉入福淘街，未料撞及涉事的女途人。惟目擊者指司機未有察覺，要由街坊喝止叫停，始知發生意外停車。

意外發生後，女途人受傷倒臥於旅遊巴左邊近車尾，街坊一度以為她被夾困，協助報警。所見旅遊巴後輪旁邊遺下一條血路。司機在場協助警方調查，其後由警員帶上警車，警方正調查意外成因。