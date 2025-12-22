Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

私家車太子道西逆線逃捕 司機棄毒品攀欄杆就擒 揭涉5宗通緝案

突發
更新時間：13:09 2025-12-22 HKT
發佈時間：13:09 2025-12-22 HKT

一名被通緝男子於今日（22日）早上9時許，懷疑駕駛毒品快餐車被巡警發現截查。男子為逃避警方追捕，先在旺角窩打老道與太子道西逆線行車，途中又棄下毒品及棄車於創知中學外，跑至附近公園被警員追及，當場制服拘捕。

被捕男子涉「危險駕駛」、「停牌期間駕駛」及5宗通緝案件，案件正由西九龍交通部跟進。

事發於今早9時許，西九龍交通總部人員駕駛警察電單車途經窩打老道近對衡道，期間目睹一部私家車的司機駕駛期間使用手提電話及沒有佩戴安全帶。警員指示司機停車接受調查，但對方未有理會並且高速駕車逃離，期間更在公主道、亞皆老街逆線行駛，最後私家車停在窩打老道北行線創知中學對開。

現場消息稱，司機落車逃跑，跑至約400米外、近亞皆老街一個花園的行人天橋上，一度爬出欄杆外險象環生。追至的警員在旁勸止：「落嚟先講、落嚟先講，落嚟呀」，最終將司機制服，並以黑布蒙頭押返私家車調查。警方亦在附近一花糟位置，發現一個懷疑是司機棄掉的腰包，內有十數包懷疑可卡因毒品，事後一併檢走化驗。

