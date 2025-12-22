毒品快餐車太子道西逆線逃捕 司機棄車後攀欄杆危站 警員及時勸止

一名被通緝男子於今日（22日）早上9時許，懷疑駕駛毒品快餐車被巡警發現截查。男子為逃避警方追捕，先在旺角窩打老道與太子道西逆線行車，途中又棄下毒品及棄車於公主道創知中學外，跑至附近公園被警員追及，當場制服拘捕。

據悉疑犯另涉5宗通緝案

案中警方檢獲總值近10萬元毒品，並拘捕33歲姓毛男子，涉嫌「危險駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「販毒」，另據悉他另涉5宗通緝案件。案件中無人受傷。

事發於今早9時許，西九龍總區交通部執行及管制組人員駕駛警察電單車，途經窩打老道與太子道西交界，期間目睹一部私家車的司機駕駛期間使用手提電話及沒有佩戴安全帶。警員指示司機停車接受調查，但對方未有理會並且高速駕車逃離，期間更在窩打老道逆線行駛，最後私家車停在公主道創知中學對開。

疑犯逃捕一度危站 警員勸止

現場消息稱，司機落車逃跑，跑至約400米外文福道花園的行人天橋上，一度爬出欄杆外險象環生。追至的警員在旁勸止：「落嚟先講，落嚟呀！落嚟畀個機會你。」

其後司機被制服，警員將他黑布蒙頭押返私家車調查，緝毒犬在場協助蒐證。。警方亦在附近一花糟位置，發現一個懷疑是司機棄掉的腰包，內有毒品。最終，警方共搜出157包市值約6萬元的懷疑霹靂可卡因，及8包市值約3.9萬元的懷疑「冰毒」。案件正由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。