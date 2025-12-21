冬至斷水 上水天平邨居民落樓撲水 居民：買咗嘢煲湯 冇水煲鬼

做冬才無水，怎麼辦？上水新運路近掃管埔路單車徑一條直徑400毫米的食水管爆水管，在維修水管期間，天平邨部分樓宇、天平商場與安盛苑的食水供應受阻，水務署派出水車及設置臨時水箱供市民取水，爭取凌晨恢復供水，傍晚到來取水市民漸多，有人大感掃興：「買咗嘢煲湯，冇水煲鬼！」

天平邨居民過着不一樣的冬至，有居民表示，今（21日）凌晨6時許，鹹淡水均暫停供應，要到超級市場買樽裝水，再到樓下輪水，慶幸暫時不致太大影響，仍可煮到冬至飯。

居民王太表示，本來今晚打算煲湯，「依家冇水煲鬼」，因家中沒有水桶，只能攜着水煲輪水，僅作沖廁和洗手，用完後再落來取水，甚覺不便。另一居民蔡先生指出，幸提早做冬，但今晚可能未能洗澡，慶幸天氣不熱，不致太大問題。

新一屆北區區議員姚銘表示，最新消息是凌晨才全面恢復供水，居民聞訊後紛紛來取水，儲備更多食水在家，他也提供約500個水袋給居民方便載水。

水務署：聯和墟及翠麗花園恢復供水

水務署表示，就上水掃管埔路單車徑的緊急水管維修工程，在本署工程團隊一直進行供水調度以收窄受影響範圍。現時，聯和墟及翠麗花園的食水供應已恢復正常。因應水管維修工程，在維修期間，安盛苑、天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響。我們正為受影響用戶提供臨時食水，包括3架水車及12個水缸。

在是次事故中，本署派出緊急應變小隊於現場協調及為市民提供即時協助，包括到安老院了解受影響的情況，以及與屋苑管理處、食肆及 居民緊密溝通，就暫時供水安排及復水的詳情互通資訊，為有需要的居民 及商戶 提供適切支援。

本署工程團隊正全力進行水管維修，惟在維修過程中發現相關喉管附近鋪設了密集的公共地下管線，而且喉管被混凝土包裹。儘管維修工序複雜，本署團隊正爭取於今晚凌晨完成維修及恢復食水供應。本署團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。我們就事件為市民帶來的不便表示歉意。