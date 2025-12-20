車Cam｜打鼓嶺瘋狂凌志無視夾擊 同黨被抛落車淪棄子 警最終截獲拘3男藏毒

打鼓嶺今日（12月20日）發生警車與私家車追逐的驚險場面。網上帖文所示，當時文錦渡路近缸瓦甫路一貨倉外燈位，白色凌志私家車往上水方向行駛，無視3部警車閃燈夾擊。突然，凌志在路口180度調頭，副駕駛位置一名乘客更被抛出車外，險些被輾過。然而私家車未有停下，從警車空隙中穿插而過逃脫，跌落地的乘客淪為棄子，大批警員則上前將其按地制服。最終，車輛在坪輋路雲泉仙館附近一士多啤梨農場外被截獲。

據了解，事發於今早9時32分一名市民報案，表示在上水新祥街泊車期間，被一部私家車撞到，對方不顧而去。警方接報後調查，在打鼓嶺一帶發現該涉事私家車，遂上前截查。然而司機拒絕合作，加速逃脫。最終，私家車於坪輋路被截獲。經調查後，警方拘捕司機在內車上3男，涉嫌管有危險藥物，而司機亦同涉狂亂駕駛被捕。案件仍在調查。