入境處夥多部門打擊黑工拘43人 包括15名輸入勞工

突發
更新時間：21:26 2025-12-19 HKT
發佈時間：21:26 2025-12-19 HKT

入境事務處於12月14至18日在全港多區打擊非法勞工，包括「銀翼行動」、「曙光行動」，聯同勞工處執行的「光影行動」及「彩虹行動」，聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署執行的「驚愕行動」，以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。截至12月18日，行動中共拘捕34名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名逾期逗留人士。

其中於「銀翼行動」中，調查人員搜查了十個目標地點，包括餐廳及洗衣工場，共拘捕17名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為10男7女，年齡介乎21至49歲，除兩名人士為訪港旅客外，其餘15名人士均為輸入勞工，涉嫌於非其合約指定的地點工作或擔任非合約指定的職位，從而違反逗留條件被捕。而涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名男子，年齡為33及50歲。

至於在聯同勞工處執行的「光影行動」中，調查人員共搜查了102個目標地點，共拘捕3名懷疑從事外賣工作的非法勞工，均為非華裔男子，年齡介乎31至42歲，全部皆是免遣返聲請人士，持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。

於其他的反非法勞工行動中，調查人員針對不同行業搜查了多個目標地點，當中包括裝修中單位、皮具維修中心、物流貨倉以及餐廳食肆等，共拘捕14名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為6男8女，年齡介乎22至62歲，當中一名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為三名女子，年齡介乎62至88歲。就上述有關僱主涉嫌聘用非法勞工的個案，目前正在調查中。不排除有更多人被捕。

