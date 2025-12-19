Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

祈福黨再現 3內地偷渡女呃逾$80萬財物 巡警揭發拘人

更新時間：21:00 2025-12-19 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-19 HKT

警方昨日（12月18日）上午約7時在粉嶺打擊街頭騙案，期間在祥華邨附近一公園發現3名內地女子要求一名65歲女子交出財物，聲稱可為她祈福作法。警員隨即上前截查三名女子，並在其身上檢獲相信用作祈福的米、水、膠袋、八達通、現金及電話。經調查後，該三名均為54歲的內地女子身上沒有有效的身分證明文件，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「非法入境」被捕。警方在這次行動中成功阻止罪案發生，並起回該婦人總值約33萬元的現金及金器。

經進一步調查及翻查大量閉路電視影像後，人員相信三女亦涉嫌與一宗在12月10日於荃灣區發生的同類街頭騙案有關。該案件中，受害人損失約49萬元的財物。三女正被扣查，案件由新界南總區重案組3B隊接手調查。
 
警方呼籲市民，應提醒家中長者時常提高警覺，切勿輕信街上藉詞接近的陌生人；不要輕易將家庭情況告訴陌生人，或向陌生人透露所擁有的貴重財物及給予對方金錢或財物進行祈福。市民如有懷疑，應及早向警方報案或作出舉報。 如有任何與本案/思疑與本街頭詐騙團伙有關的資料提供，請即致電3661 1243與新界南總區重案組3B隊聯絡。

