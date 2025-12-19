Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖誕新年將至 海關打擊派對房提供侵權卡拉OK 巡查多區拘捕兩男

突發
更新時間：18:43 2025-12-19 HKT
發佈時間：18:43 2025-12-19 HKT

聖誕及新年假期將至，香港海關於長假期前夕繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類侵權活動，保障版權擁有人權益。其中在12月3至10日在全港多區展開「喜鵲」行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違法活動，拘捕兩男。

海關早前根據情報分析，並在版權擁有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。海關人員遂在全港多區，包括觀塘、九龍灣、新蒲崗、旺角、長沙灣、葵涌及元朗，突擊搜查8間派對房間，並檢獲8套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、一套懷疑侵權遊戲機套裝和一批影音器材，估計市值共約24萬元。

海關以涉嫌觸犯《版權條例》拘捕兩名男派對房間負責人，年齡分別為27歲及42歲。兩名被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。調查期間海關亦發現有6間位於工業大廈的派對房間涉嫌違反地契條款，有關個案已轉交地政總署作進一步跟進。

海關提醒營商人士必須遵守《條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權擁有人查詢相關事宜。

　　

