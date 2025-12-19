Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

積金易｜電子認證被騙徒僞造身份證繞過 eKYC開戶暫停 可透過「智方便」註冊

突發
更新時間：17:11 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:11 2025-12-19 HKT

警方揭發詐騙集團涉嫌今年3至11月期間，利用僞造身份證，繞過「積金易」的電子驗證程序（eKYC），冒充供款人開戶，並成功盜取3人強積金（MPF）存款180萬元，警方經調查後拘捕主腦在內5人。積金易公司在警方記者會上表示，已經暫停使用eKYC方式註冊，並進行詳細評估，積極研究其他身份認證方法，詳情將盡快公佈。公眾若要註冊積金易，目前可以透過「智方便」註冊。

相關報道：積金易｜騙徒冒充供款人開戶 呃走$180萬強積金 5男落網另涉洗黑錢$7800萬

積金易：除警方公佈個案外 未有其他受影響用戶

積金易平台有限公司總經理郭禮輝表示，已經聯絡案件受影響使用者，並在審視每宗個案具體情況後，安排全數退回原有帳戶的基金單位結餘，籲受影響用戶可以安心。除了常規檢查平台運作外，積金易公司亦已額外檢驗過往透過eKYC註冊的使用者，以加強保障強積金計劃成員的安全。目前資料證實，除警方已公佈個案外，沒有其他使用者受影響。

警方今日見記者，交代一個詐騙集團利用「積金易」騙走市民強積金案件。楊偉亨攝
警方今日見記者，交代一個詐騙集團利用「積金易」騙走市民強積金案件。楊偉亨攝

將加強提款要求

積金易強調，案件源於涉及犯罪集團盜取市民個人資料及偽造身份證進行詐騙，並不涉及積金易平臺的系統保安問題，亦沒有資料外洩。鑑於今次案件經驗，為保障強積金計劃成員的利益，積金易公司已加強提取強積金申請的身份認證要求，例如要求較大額的提取需要透過「智方便」認證身份，並額外驗證過往透過eKYC註冊的帳戶，以加強保障強積金計劃成員。

積金易呼籲，使用者若對上述安排有任何查詢，或發現帳戶有任何異常情況，請盡快致電183 2622，或親臨積金易服務中心與其聯絡。（灣仔大新金融中心601B室、尖東華懋廣場1205-6室、荃灣如心廣場第2座11802A室）

積金易開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC）。積金局網頁截圖
積金易開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC）。積金局網頁截圖
積金易註冊頁面。積金局網頁截圖
積金易註冊頁面。積金局網頁截圖

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
7小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
7小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
19小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
5小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
22小時前