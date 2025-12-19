積金易｜電子認證被騙徒僞造身份證繞過 eKYC開戶暫停 可透過「智方便」註冊

警方揭發詐騙集團涉嫌今年3至11月期間，利用僞造身份證，繞過「積金易」的電子驗證程序（eKYC），冒充供款人開戶，並成功盜取3人強積金（MPF）存款180萬元，警方經調查後拘捕主腦在內5人。積金易公司在警方記者會上表示，已經暫停使用eKYC方式註冊，並進行詳細評估，積極研究其他身份認證方法，詳情將盡快公佈。公眾若要註冊積金易，目前可以透過「智方便」註冊。

相關報道：積金易｜騙徒冒充供款人開戶 呃走$180萬強積金 5男落網另涉洗黑錢$7800萬

積金易：除警方公佈個案外 未有其他受影響用戶

積金易平台有限公司總經理郭禮輝表示，已經聯絡案件受影響使用者，並在審視每宗個案具體情況後，安排全數退回原有帳戶的基金單位結餘，籲受影響用戶可以安心。除了常規檢查平台運作外，積金易公司亦已額外檢驗過往透過eKYC註冊的使用者，以加強保障強積金計劃成員的安全。目前資料證實，除警方已公佈個案外，沒有其他使用者受影響。

警方今日見記者，交代一個詐騙集團利用「積金易」騙走市民強積金案件。楊偉亨攝

將加強提款要求

積金易強調，案件源於涉及犯罪集團盜取市民個人資料及偽造身份證進行詐騙，並不涉及積金易平臺的系統保安問題，亦沒有資料外洩。鑑於今次案件經驗，為保障強積金計劃成員的利益，積金易公司已加強提取強積金申請的身份認證要求，例如要求較大額的提取需要透過「智方便」認證身份，並額外驗證過往透過eKYC註冊的帳戶，以加強保障強積金計劃成員。

積金易呼籲，使用者若對上述安排有任何查詢，或發現帳戶有任何異常情況，請盡快致電183 2622，或親臨積金易服務中心與其聯絡。（灣仔大新金融中心601B室、尖東華懋廣場1205-6室、荃灣如心廣場第2座11802A室）

積金易開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC）。積金局網頁截圖

積金易註冊頁面。積金局網頁截圖