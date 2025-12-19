Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警屯門住宅單位檢$1114萬毒品 拘3男2女涉販毒

突發
更新時間：12:29 2025-12-19 HKT
警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，前日(17日)晚上約9時在屯門展開打擊毒品行動。行動中，人員在景秀里一住宅單位外截查兩名形跡可疑的男子，並於其中一名男子的背包內檢獲約一公斤懷疑可卡因。人員其後搜查該名男子在上址的住所，並在該單位內檢獲約21公斤懷疑氯胺酮及一批懷疑用作包裝及製造毒品的材料及工具。該兩名男子及該單位內一名女子，年齡介乎19至22二歲，涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「串謀販運危險藥物」被捕。行動中檢獲的毒品總市值共約1114萬6000元。

經進一步調查，人員同日在青山海皇路一住宅單位內拘捕一名23歲男子及一名19歲女子，涉嫌「販運危險藥物」、「製造危險藥物」及「串謀販運危險藥物」。其間，該兩名被捕人懷疑拒絕合作並作出反抗，其後被人員制服。他們另涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。

其中四名被捕人已各被暫控一項「串謀販運危險藥物」罪，案件將於明日（20日）上午在屯門裁判法院提堂。餘下一名被捕人已獲准保釋候查，須於明年一月中旬向警方報到。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。「製造危險藥物」為非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁，切勿以身試法。

