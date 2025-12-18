珍惜生命｜上水寶石湖邨15歲少女墮樓 倒臥平台當場死亡

上水發生墮樓案。今日（18日）傍晚時分，寶石湖邨一名年僅15歲的少女被發現從高處墮下，倒臥在屋邨平台，當場證實不治。警方正在調查其墮樓原因。

事發於今日晚上7時04分，警方接獲上水寶石湖邨珊瑚樓保安員報案，指發現一名女子倒臥在平台位置，懷疑其從高處墮下，隨即報警求助。

警員及救護人員接報迅速趕抵現場，經檢查後證實該名女子已明顯死亡，無需送院。

據了解，死者年僅15歲。人員經初步調查後，相信死者是從上址大廈天台墮下。警員在現場並未檢獲遺書，其死因有待法醫驗屍後確定。據悉，事主生前有情緒病紀錄。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk