宏福苑五級火．持續更新｜殉職消防何偉豪出殯 靈車抵達宏福苑火場

大埔宏福苑驚天大火，消防隊目（追授）何偉豪英勇殉職，消防處今（19日）在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，多名政府高官、政商名人及消防處高層出席，大殮儀式過後，靈車將途經宏福苑火場，生前駐守的的沙田消防局，讓大眾向救火英雄作最後道別，何偉豪遺體將長眠浩園。

【早上10：30】何偉豪的靈柩蓋上特區旗，抬上消防特製的靈車，一名同袍帶同何偉豪生前的消防帽登車，車上擺放未婚妻Kiki及家人花牌，旁邊站着一排排手臂纏黑紗的同袍，直接送往宏福苑火場，供大眾最後致敬。踏正早上10時30分，哀樂奏起，靈車緩緩離開，特首李家超、 前特首林鄭月娥與多名司局長、紀律部隊首長列隊恭送靈車離開。大批市民在紅磡世界殯儀館兩旁送別何偉豪，有市民難掩悲傷拭淚，場面哀傷。

宏福苑大火殉職的消防隊目（追授）何偉豪，昨（12月18日）在紅磡世界殯儀館世界堂以道教形式設靈。多名官員及社會人士昨先後到靈堂致祭，包括行政長官李家超，另有專程向何偉豪作最後致敬的市民。靈堂內，何偉豪遺照前方中央被摯親花牌簇擁，包括女友KiKi的心形花牌，寫有「偉豪摯愛仙遊，痛徹心扉，不思量，自難忘」。

何偉豪喪禮安排：

0900至0930 世界殯儀館外 公眾悼念區 1000至1030 世界殯儀館 最高榮譽喪禮舉行

供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，將不會對公眾開放 1100 宏福苑 路祭，消防人員、當區官員及賢達到場致敬

經大埔太和路、寶鄉街、廣福道及大埔公路元洲仔段抵達，公眾可沿途致敬 1130 沙田消防局 消防處處長楊恩健帶領消防人員，在消防局外列隊致最後敬禮，當區官員及賢達到場致敬

經大埔公路沙田段、沙田鄉事會路及源禾路抵達，公眾可沿途致敬 1230 和合石墳場 靈車抵達「浩園」進行安葬儀式

何偉豪終年37歲 遺下雙親兄弟及未婚妻

何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員。消防處形容，何偉豪表現優秀，在消防處服務9年間，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

何偉豪離世，消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。消防處強調：「何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。」為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。