Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新蒲崗「水馬陣」過路處險象環生 政府檢視交通燈時間 督促承辦商調整

突發
更新時間：21:59 2025-12-18 HKT
發佈時間：21:51 2025-12-18 HKT

新蒲崗彩虹道近大有街的行人過路處，近日因房屋署擴闊道路工程設置水馬，導致安全島空間大幅縮窄。下班繁忙時段人流擠擁，行人需冒險貼近行車道，片段昨日（12月17日）在網上流傳後引發安全憂慮。運輸署今日（12月18日）回應指，已與相關部門協調，敦促承辦商調整水馬範圍，並將於繁忙時段延長行人綠燈時間。

今日下午2時許現場所見，有數名工人在安全島範圍，相信是準備調整水馬。相關過路處為新蒲崗工廠區通往鑽石山地鐵站及荷里活廣場的最快道路，雖然是非繁忙時間，但仍有不少行人。每次綠燈過路時間約20秒，惟水馬陣下的安全島形成明顯樽頸，過路行人堆積，步速變慢。其後有街坊於社交平台提到，今日傍晚收工時分有多名交通警在場駐守，確保行人安全。

相關報道：有片｜新蒲崗放工人潮逼爆路口　安全島遭水馬「縮窄」　行人迫出馬路險被撞

運輸署表示，房屋署正於彩虹道展開擴闊工程，包括擴闊彩虹道近大有街的行人過路處。為配合工程推展，房屋署正在上述交界處實施臨時交通安排。

運輸署續指，已聯同警務處和房屋署的工程承辦商檢視有關臨時交通安排，並督促工程承辦商儘快安排調整水馬的範圍以增加該過路處的寬度。

此外，該署亦會密切監察相關路口的交通情況及適當地調校交通燈的燈號時間設定，包括於繁忙時段適度延長該過路處的行人綠燈時間，方便行人橫過馬路。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海悼英雄 女友泣輓：不思量，自難忘
01:43
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念
突發
3小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
5小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
7小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
11小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
影視圈
9小時前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
02:11
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
4小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
22小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
13小時前