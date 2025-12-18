新蒲崗「水馬陣」過路處險象環生 政府檢視交通燈時間 督促承辦商調整

新蒲崗彩虹道近大有街的行人過路處，近日因房屋署擴闊道路工程設置水馬，導致安全島空間大幅縮窄。下班繁忙時段人流擠擁，行人需冒險貼近行車道，片段昨日（12月17日）在網上流傳後引發安全憂慮。運輸署今日（12月18日）回應指，已與相關部門協調，敦促承辦商調整水馬範圍，並將於繁忙時段延長行人綠燈時間。

今日下午2時許現場所見，有數名工人在安全島範圍，相信是準備調整水馬。相關過路處為新蒲崗工廠區通往鑽石山地鐵站及荷里活廣場的最快道路，雖然是非繁忙時間，但仍有不少行人。每次綠燈過路時間約20秒，惟水馬陣下的安全島形成明顯樽頸，過路行人堆積，步速變慢。其後有街坊於社交平台提到，今日傍晚收工時分有多名交通警在場駐守，確保行人安全。

運輸署表示，房屋署正於彩虹道展開擴闊工程，包括擴闊彩虹道近大有街的行人過路處。為配合工程推展，房屋署正在上述交界處實施臨時交通安排。

運輸署續指，已聯同警務處和房屋署的工程承辦商檢視有關臨時交通安排，並督促工程承辦商儘快安排調整水馬的範圍以增加該過路處的寬度。

此外，該署亦會密切監察相關路口的交通情況及適當地調校交通燈的燈號時間設定，包括於繁忙時段適度延長該過路處的行人綠燈時間，方便行人橫過馬路。