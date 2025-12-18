懲教署反駁國際特赦組織所謂研究 斥反華分子污衊抹黑 強調羈管工作依法正當

回應傳媒查詢反華組織國際特赦組織日前發布所謂有關香港在囚人士情況的研究，懲教署發言人今日（12月18日）強烈譴責該所謂報告內容不盡不實，毫無事實根據，並引用違反監管令、潛逃境外並危害國家安全的反華分子的謊言穿鑿附會，以污衊抹黑懲教署的依法正當的羈管工作。發言人批評該反華組織未有在其所謂最新研究報告中，全面刊登懲教署早前給其的書面回覆，以求以偏概全，居心叵測。

國際特赦組織是以「捍衞人權」作幌子的反華組織，過往曾捏造事實污衊抹黑香港特區政府，訛稱一名維吾爾族學生在香港失蹤，並指控事件與香港特區政府有關，事實上，有關人士從來沒有入境，也沒有被拒入境。由此可知發布假消息詆毀香港特區政府是該反華組織的慣用伎倆，手法卑劣，令人不齒。我們必須逐點駁斥它的失實指控，以正視聽。

與該反華組織的指控相反，懲教署致力確保羈管環境穩妥、安全、人道、合適及健康，並為在囚人士提供適切的更生計劃，協助他們具尊嚴地改過自新。其不實指控懲教署懲教院所普遍存在的情況，例如肢體暴力、夏季室溫極高且通風不良、單獨囚禁及環境衞生惡劣，均毫無根據。

對肢體虐待零容忍

懲教署高度重視所有懲教設施的紀律和人員的專業操守。根據《監獄規則》(第234A章)規定，任何懲教署人員在處理囚犯時無需要而使用武力，或使用不當武力，均屬違紀，更可能須負上刑責。懲教署一直嚴格遵守執法方面的法定要求，以及恪守公正與專業的原則。

應對酷熱天氣的廣泛措施

懲教署已採取廣泛措施，持續改善羈管環境及確保在囚人士的福祉。有關措施包括安裝防自殺安全風扇及工業風扇、陸續更換通風系統，以及安裝通風效能更佳的新閘門及窗戶。懲教署亦已採取進一步措施，包括在建築物上試用隔熱塗層，並向在囚人士提供手搖扇及降溫毛巾，可見懲教署積極採取不同措施應對酷熱天氣。

顧及在囚人士的利益依法中止與其他在囚人士交往

懲教署致力確保所有中止在囚人士與其他在囚人士交往或隔離囚禁的安排，均就有關個案情況而言屬合適，並且嚴格遵從法律，以及與其他司法管轄區的現行做法一致。《監獄規則》第68B條賦權懲教署可為保障在囚人士的利益或人身安全等目的，中止在囚人士與其他在囚人士交往。如中止與其他在囚人士交往的安排是應在囚人士的要求作出，有關在囚人士可隨時要求恢復與其他在囚人士交往。

懲教署將一如既往，繼續堅定不移、無畏無懼地嚴格依法履行職責。

持續關注環境衞生

懲教署一直依法在懲教院所內執行最高程度的清潔標準，人員每日巡查以確保懲教院所清潔，院所醫生亦經常檢查清潔及衞生狀況。此外，署方會定期安排全面清潔及消毒院所，並安排外間承辦商進行防治蟲鼠工作，以確保院所環境清潔衞生。

懲教署一直設有一系列機制，例如透過太平紳士定期巡視的安排，確保在囚人士的權利獲得保障。如在囚人士有所不滿，可透過署內或者署外不同途徑（例如申訴專員）作出申訴。

懲教署再次強烈譴責國際特赦組織散播虛假指控，蓄意抹黑署方妥善履行懲教院所管理的職責。懲教署將一如既往，繼續堅定不移、無畏無懼地嚴格依法履行職責，在確保懲教院所安全的同時，亦致力保障所有在囚人士的權利、尊嚴及福祉。