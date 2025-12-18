Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德小販賣冒牌衫 海關拘37歲男兼搗破葵涌倉庫

突發
更新時間：19:02 2025-12-18 HKT
發佈時間：19:02 2025-12-18 HKT

香港海關早前發現有流動小販於啟德售賣懷疑冒牌物品。經深入調查後，海關人員於周二（12月16日）採取執法行動，於啟德掃蕩一個流動小販攤檔及其設於葵涌的貯存倉庫，並檢獲1300件懷疑冒牌衣物，約值34萬元。行動中，海關人員拘捕一名37歲涉案男子，他已保釋候查。海關仍在調查案件。

位於啟德的涉案流動小販攤檔。海關圖片
位於啟德的涉案流動小販攤檔。海關圖片

手推車裝拆1分鐘完成 試圖以靈活性避執法

據了解，相關攤檔由被捕人獨自經營，以網約客貨車運送懷疑冒牌衫到啟德開檔。攤檔所使用手推車裝拆方便，可在一分鐘之內完成，更便於將貨物迅速放入客貨車車尾，相信被捕人試圖以靈活性，增加海關執法難度。

聖誕及新年假期將至，海關強調會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，全力保障消費者的權益。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒商戶切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
2小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
19小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
8小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
10小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海悼英雄 女友泣輓：不思量，自難忘
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念
突發
27分鐘前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
02:16
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
1小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
4小時前