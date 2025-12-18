啟德小販賣冒牌衫 海關拘37歲男兼搗破葵涌倉庫

香港海關早前發現有流動小販於啟德售賣懷疑冒牌物品。經深入調查後，海關人員於周二（12月16日）採取執法行動，於啟德掃蕩一個流動小販攤檔及其設於葵涌的貯存倉庫，並檢獲1300件懷疑冒牌衣物，約值34萬元。行動中，海關人員拘捕一名37歲涉案男子，他已保釋候查。海關仍在調查案件。

位於啟德的涉案流動小販攤檔。海關圖片

手推車裝拆1分鐘完成 試圖以靈活性避執法

據了解，相關攤檔由被捕人獨自經營，以網約客貨車運送懷疑冒牌衫到啟德開檔。攤檔所使用手推車裝拆方便，可在一分鐘之內完成，更便於將貨物迅速放入客貨車車尾，相信被捕人試圖以靈活性，增加海關執法難度。

聖誕及新年假期將至，海關強調會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，全力保障消費者的權益。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒商戶切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。