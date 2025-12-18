Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德朗邨29歲男司機加速擺脫警員逃逸 警追查天眼迅速荃灣拘人

更新時間：18:32 2025-12-18 HKT
警方昨日（12月17日）於啟德德朗邨德瓏樓對開巡邏，截查一部停泊上址可疑私家車。其間司機不聽從指示逃逸，兩名男警追截時受傷，清醒送院治理。經翻查閉路電視後，至今日（12月18日）警方表示，成功於荃灣荃華街3號一酒店拘捕涉案29歲姓施男司機，涉嫌狂亂駕駛及妨礙警務人員執行職務。

據了解，東九龍總區衝鋒隊人員當日德瓏樓外巡邏，發現一部可疑私家車停泊上址，引擎空轉。警員感到可疑，遂上前截查司機。初時，司機願意提供香港身份證及駕駛執照，然而當司機被要求落車，他突然踩油門擺脫警員，往成啟道方向逃去。

警方其後翻看閉路電視，發現涉案車輛停泊在紅磡一帶，隨即到場搜查，惟已不見司機。隨後再深入追查其他閉路電視片段，成功鎖定司機行蹤，到荃灣悅來酒店對開拘捕涉案司機。目前該名司機正被扣查，案件由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進。

