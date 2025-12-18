Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 多名官員到場悼念

突發
更新時間：17:48 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:48 2025-12-18 HKT

宏福苑五級大火慘劇，釀成至少160人死亡，當中包括救火期間殉職消防隊目（追授）何偉豪。消防處明日（12月19日）將為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，而告別禮則於今日（12月18日）下午5時起舉行，在紅磡世界殯儀館世界堂以道教形式設靈。靈堂內，中央擺放了何偉豪的遺照及「浩氣長存」四個大字，四周則被摯親的花牌簇擁。未婚妻Kiki花牌上寫有「偉豪摯愛仙遊，痛徹心扉，不思量，自難忘」，教人心酸。

至於殯儀館外，下午起各界送來的花牌擺滿門口，例如行政會議全體非官守成員、各區消防局救護站同袍、各紀律部隊職工會、政府部門、商界、宏福苑現屆法團及住戶等等，致敬救火期間犧牲的英雄。

下午5時左右，全國政協副主席梁振英、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、消防處處長楊恩健等官員及社會人士陸續抵達殯儀館，向何偉豪告別。

相關報道：宏福苑五級火｜何偉豪周五出殯 靈柩經宏福苑及沙田 女友：願大家永遠記住偉豪的無私精神

何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員。消防處形容，何偉豪表現優秀，在消防處服務9年間，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

相關報道：宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」

何偉豪離世，消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。消防處強調：「何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。」為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。

