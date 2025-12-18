新蒲崗放工人潮逼爆路口　安全島遭水馬「縮窄」　行人迫出馬路險被撞

新蒲崗一個行人過路處出現嚴重行人安全隱患。網上流傳多張相片及影片，顯示彩虹道近大有街、啟鑽苑對出一行人過路處，在周一（晚間）下班繁忙時段，路口中間的行人安全島因左右兩側擺放大量紅白水馬，令可供站立的空間大幅縮窄，未能應付放工時間大量人潮，大批行人被迫擠在安全島上等候過路。

從網上片段可見，不少市民按燈號過馬路後，因安全島空間被收窄，途人只能「人貼人」緩慢穿過安全島。有人更需站到安全島外、緊貼行車線位置等候下一個綠燈，情況相當危險。有途人形容人多得「以為要去倒數」。

當行人燈轉紅後，仍有不少行人未能完全過路，只能繼續困在狹窄的安全島上。部分市民為免被逼出馬路，趁燈號轉換時冒險衝燈跑向對面行人路，途經巴士及其他車輛需即時減慢車速，避免發生碰撞，現場一度險象環生。

片段在網上引起熱議，有人形容現場人流過多，「唔講以為排緊年宵」，有人稱「琴日6點半行呢個位，多人到停晒馬路中間，嚇死！」。亦有人指綠燈時間較短，「經常綠燈就完只過左一半馬路，行親都好趕好趕」，亦有人稱工程已進行多年，「呢條路整咗成三四年，完全都冇整過架，淨係霸住條路扮整。」