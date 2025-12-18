Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新蒲崗放工人潮逼爆路口　安全島遭水馬「縮窄」　行人迫出馬路險被撞

突發
更新時間：03:04 2025-12-18 HKT
發佈時間：03:04 2025-12-18 HKT

新蒲崗一個行人過路處出現嚴重行人安全隱患。網上流傳多張相片及影片，顯示彩虹道近大有街、啟鑽苑對出一行人過路處，在周一（晚間）下班繁忙時段，路口中間的行人安全島因左右兩側擺放大量紅白水馬，令可供站立的空間大幅縮窄，未能應付放工時間大量人潮，大批行人被迫擠在安全島上等候過路。

從網上片段可見，不少市民按燈號過馬路後，因安全島空間被收窄，途人只能「人貼人」緩慢穿過安全島。有人更需站到安全島外、緊貼行車線位置等候下一個綠燈，情況相當危險。有途人形容人多得「以為要去倒數」。

當行人燈轉紅後，仍有不少行人未能完全過路，只能繼續困在狹窄的安全島上。部分市民為免被逼出馬路，趁燈號轉換時冒險衝燈跑向對面行人路，途經巴士及其他車輛需即時減慢車速，避免發生碰撞，現場一度險象環生。

片段在網上引起熱議，有人形容現場人流過多，「唔講以為排緊年宵」，有人稱「琴日6點半行呢個位，多人到停晒馬路中間，嚇死！」。亦有人指綠燈時間較短，「經常綠燈就完只過左一半馬路，行親都好趕好趕」，亦有人稱工程已進行多年，「呢條路整咗成三四年，完全都冇整過架，淨係霸住條路扮整。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
12小時前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
9小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
12小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
10小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
8小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
13小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
16小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
19小時前
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
79歲醫生揭長壽秘笈 每天必做5運動練平衡防跌 刷牙時都做得
保健養生
9小時前