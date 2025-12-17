珍惜生命｜青衣32歲男子飛墮平台 當場不治

青衣發生墮樓事件。周二（17日）凌晨零時許，警方接獲一名姓莊（32歲）男子的家人報案，指懷疑男子在青衣路1號企圖自殺。警員及救護員接報到場，發現男子倒臥在平台上，經檢驗後證實當場死亡。

警方初步調查後，相信男子從上址一個單位墮下。警員於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk