泰國返港36歲女行李藏110萬大麻花 涉販毒被捕

警方表示，屯門警區反三合會行動組第二隊人員，周一（15日）在香港國際機場進行反毒品行動。行動中，人員在機場入境大堂截查一名從泰國入境香港的女子，並在相關部門人員的協助下搜查該名女子的隨行行李，於該行李中搜出10磚共重約5公斤的懷疑大麻花，市值共約110萬元。經調查後，該名36歲本地女子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

調查相信，被捕人受販毒集團招攬，被金錢利誘由泰國攜帶毒品至香港。被捕女子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方重申，不論以任何形式協助偷運毒品到香港均屬違法，會着力打擊販毒行為。警方強調，從海外將毒品偷運到港的案件，法庭會因跨境元素作為加刑因素。販毒危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例134章危險藥物條例，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁及罰款五百萬元。