Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國返港36歲女行李藏110萬大麻花 涉販毒被捕

突發
更新時間：06:15 2025-12-16 HKT
發佈時間：06:15 2025-12-16 HKT

警方表示，屯門警區反三合會行動組第二隊人員，周一（15日）在香港國際機場進行反毒品行動。行動中，人員在機場入境大堂截查一名從泰國入境香港的女子，並在相關部門人員的協助下搜查該名女子的隨行行李，於該行李中搜出10磚共重約5公斤的懷疑大麻花，市值共約110萬元。經調查後，該名36歲本地女子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

調查相信，被捕人受販毒集團招攬，被金錢利誘由泰國攜帶毒品至香港。被捕女子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於今日（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方重申，不論以任何形式協助偷運毒品到香港均屬違法，會着力打擊販毒行為。警方強調，從海外將毒品偷運到港的案件，法庭會因跨境元素作為加刑因素。販毒危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例134章危險藥物條例，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁及罰款五百萬元。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
11小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
13小時前
報道指，8成所謂廣東新會陳皮實為「廣西陳皮」。央視截圖
新會陳皮黑幕︱年份造假1個月變「5年貨」 ¥70批發價賣¥500
即時中國
10小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
17小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
昂山素姬兒子擔心母親可能已去世。 路透社
昂山素姬之子憂母親或已去世 「兩年沒有消息」
即時國際
8小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
8小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
11小時前
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
01:58
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
影視圈
14小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
9小時前