香港海關出任世界海關組織亞太區副主席 首集特輯聚焦國際會議籌備點滴

突發
更新時間：20:33 2025-12-15 HKT
發佈時間：20:33 2025-12-15 HKT

香港海關自2024年起，代表中國香港正式獲選出任今屆（2024至2026年度）世界海關組織亞太區副主席，主責推動地區發展議程、協調地區事務、引領成員應對各種挑戰，並統籌地區策略計劃的制定和實施。為進一步呈現相關工作，香港海關今日（12月15日）起於社交平台發布一連三集的「世界海關組織亞太區副主席專題特輯」。

在今日播出的首集特輯中，香港海關表示，一場國際會議從籌備到執行，從佈置場地到安排坐位，所有環節均需一絲不苟。無論是海關人員、青年大使們或表演的小學生們，皆盡力完成負責部分，確保會議順利進行。香港海關將透過三集專題特輯，於各社交媒體平台講述會場內外的點點滴滴，呼籲公眾密切留意。

第二集特輯：以「誠信、法治、溫度」說好香港故事

