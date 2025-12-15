Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜喪禮當日殉職消防何偉豪靈柩將經過宏福苑 女友：願大家永遠記住偉豪的無私精神

突發
更新時間：17:08 2025-12-15 HKT
發佈時間：16:28 2025-12-15 HKT

消防處將於本周五（12月19日）在紅磡世界殯儀館，為宏福苑五級大火中殉職消防隊目（追授）何偉豪，舉行最高榮譽喪禮。消防處今日（12月15日）公佈喪禮安排，提到儀式後何偉豪靈柩將經過宏福苑，及何偉豪生前駐守的沙田消防局。市民除了可到世界殯儀館的公眾悼念區外，也可在靈車途經的路段，沿途作最後致意。另外何偉豪女友Kiki今日也在社交平台發帖，表示「願大家永遠記住偉豪的無私精神」 。

消防處表示，處方將於上午9時至9時30分在世界殯儀館附近設置公眾悼念區，前往悼念的市民請按照現場工作人員指示。喪禮官方儀式於上午10時開始，供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式將不會對公眾開放。

喪禮當日，消防處將於上午9時至9時30分在世界殯儀館附近設置公眾悼念區。
喪禮當日，消防處將於上午9時至9時30分在世界殯儀館附近設置公眾悼念區。

儀式後，靈車將於上午10時30分離開殯儀館，政府官員及消防人員將列隊在殯儀館外向消防隊目何偉豪作最後致敬。市民亦可參考以下靈車途經的路段，沿途作最後致意。

靈車會路經大埔太和路、寶鄉街、廣福道和大埔公路——元洲仔段，並於上午11時抵達大埔宏福苑（大埔公路——元洲仔段／廣宏街迴旋處）路祭，供消防人員、當區官員及賢達致敬。

靈車之後會經大埔公路——沙田段、沙田鄉事會路和源禾路，並於上午11時30分抵達沙田消防局，由楊恩健帶領消防人員在消防局外列隊向何偉豪消防隊目致最後敬禮，當區官員及賢達亦會出席向何偉豪消防隊目致敬。靈車車隊隨後將前往和合石墳場內的「浩園」進行安葬儀式。

另外何偉豪女友Kiki今日也在社交平台發帖，表示：「偉豪告別禮謹定於12月18日（星期四）下午5時在紅磡世界殯儀館世界堂以道教形式設靈，歡迎偉豪的各方好友及有心人前來鞠躬。」 

相關報道：宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」

Kiki續指：「12月19日（星期五）將於紅磡世界殯儀館為偉豪舉辦最高榮譽喪禮，有心人士亦可於上午九時前來致敬。完成儀式後約10時30分，靈車將駛經大埔宏福苑外、沙田消防局，最後前往浩園送別偉豪。願大家永遠記住偉豪的無私精神。」

社交平台可見，有消防處車隊上周四（12月11日）以及今日（12月15日），分別現身於紅磡一帶街道、太子道東及宏福苑外，沿途有交通警鐵馬開路，預料是為了準備周五喪禮。

相關報道：宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園

消防處稱，已故消防隊目何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員，表現優秀。何偉豪消防隊目在消防處服務九年，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。何偉豪消防隊目終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
7小時前
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
5小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
8小時前
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
01:43
黎智英案｜三項控罪全部罪成 警國安處：亂局推手 難辭其咎
社會
6小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
4小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
9小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
20小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
19小時前
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
消委會座枱式水機︱小米$749媲美$6,488飛利浦！首杯熱水普遍不夠熱！
社會
7小時前