石硤尾街後巷黑貓浴血掙扎 疑遭抽氣扇葉打傷 愛協帶走搶救

突發
更新時間：15:08 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:22 2025-12-15 HKT

深水埗有貓隻受傷。今日（15日）下午1時03分，一隻貓咪被發現在石硤尾街39號後巷掙扎，身上有疑似刀傷，途人報案。警員接報到場，發現涉事黑色小貓仍有氣息，於是通知愛護動物協會派員協助。愛協人員其後將小貓檢走，交由獸醫搶救。

報案人黎先生講述事發經過，指他的朋友在附近進行工程，其間朋友到後巷拍攝，卻聽到貓叫聲，赫然發現一雙黑色小貓在發泡膠箱附近掙扎。小貓的頸背和大腿分別有5至6吋長，以及7至8吋長的刀傷，傷勢嚴重。其朋友因忙於工作需要離去，於是通知他到場，他趕抵後報警處理。黎指現場地上沒有血迹，「（貓咪）唔似跌落街」，又形容貓咪身上是「好利嘅刀傷，好殘忍囉！」

警方一度懷疑有人殘酷對待動物，交由深水埗警區刑事調查隊第10隊（動物專隊）跟進，惟經調查後，相信貓咪遭大廈的抽氣扇扇葉打傷，案件不涉刑事成份。

