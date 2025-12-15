Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│沙田男子徹夜未歸車內燒炭 妻子發現惜太遲

突發
更新時間：11:24 2025-12-15 HKT
發佈時間：11:24 2025-12-15 HKT

沙田多石街2號停車場一個咪錶位，今（15日）早上9時41分，一名女子報案指其58歲姓劉丈夫在七人車內昏迷不醒，警員到場發現男事主坐在司機位上，在車內燒炭，救護員經檢驗後證實事主已當場氣絕身亡。

據了解，死者任燒臘工人，與太太及女兒同住水泉澳邨多年。死者患有心臟病，需覆診及服藥。昨日（14日）下午死者由住所出門，並向女兒表示出外泊車，直至同日晚上，死者太太曾多次致電死者，但未有回應。由於死者通常將私家車停泊多石街咪錶停車場，因等候錶位需時，死者太太不以為意。至今早死者太太出門，經過上址咪錶位，發現死者車輛停泊在上址，遂上前查看車輛，發現死者昏迷車內，於是報案求助。死者太太獲悉死訊後情緒激動，被警員帶署助查。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，事主因工作及感情問題困擾。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

